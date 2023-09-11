Райс: «Первый день в «Арсенале» прошёл для меня нервно»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, как прошёл для него первый день в составе команды. Напомним, трансфер англичанина из «Вест Хэма» обошёлся «канонирам» в сумму около 116 миллионов евро без учёта бонусов.

«Первый день в «Арсенале» прошёл для меня нервно. Артета нацепил мне на грудь наклейку с надписью: «Привет, я новенький». Когда я проходил мимо игроков молодёжного состава, я старался спрятать эту надпись», – цитирует Райса журналист Фабрицио Романо.

Райс уже успел отметиться дебютным голом за «Арсенал», поразив ворота «Манчестер Юнайтед» в четвёртом туре Английской премьер-лиги.