Кэхилл: «Игрокам «Челси» нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату и получить опыт»

Бывший защитник «Челси» Гари Кэхилл оценил перспективы нынешнего состава «пенсионеров». Напомним, в новом сезоне команда под руководством Маурисио Почеттино уже потерпела два поражения в четырёх матчах Английской премьер-лиги.

«Игрокам «Челси» нужно время, чтобы привыкнуть к чемпионату и получить опыт, у команды есть качество. Опыт состоит как из плохих, так и из хороших моментов. В футболе невозможно всегда побеждать. Команда уже выдала пару неудовлетворительных результатов в новом сезоне. Это даст ей определённый опыт», – цитирует Кэхилла британский журналист Саймон Филлипс.