Месси или Холанн: Агбонлахор выбрал обладателя «Золотого мяча»

Экс-форвард сборной Англии и бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор назвал фаворита на «Золотой мяч» в этом году.

«Золотой мяч» должен получить Лионель Месси. Награду обязаны отдать ему. Он был великолепен на чемпионате мира и выиграл турнир.

Холанн? Ему не повезло. Однако в следующем году у Эрлинга будут хорошие шансы», - цитирует Агбонлахора портал Talksport.

Напомним, что Месси вместе со сборной Аргентины стал триумфатором чемпионата мира – 2022, состоявшегося в Катаре. По итогам мундиаля 36-летнего нападающего признали лучшим игроком турнира.