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Энди Коул раскритиковал трансферы «Манчестер Юнайтед»

11 Сентября 2023 • 08:26 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии и «Ман Юнайтед» Энди Коул высказался о работе манкунианского клуба на трансферном рынке.

«За последние пять лет клубом было вложено в трансферы центральных защитников более 150 миллионов фунтов. И за это время в команде так и не оказалось сильного игрока в центре обороны. Думаю, я не один разочарован, наблюдая за этой ситуацией. Это выглядит, будто клуб делает все наоборот. Им еще предстоит многое сделать, чтобы вернуться в гонку», - передает слова Энди Betfred.

После четырех туров «красные дьяволы» с шестью баллами занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Энди Коул
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