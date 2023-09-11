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Холанн признался, что думает о Роналду и Месси

11 Сентября 2023 • 07:50 Комментировать (1)

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«На протяжении карьеры Месси и Роналду показывали невероятную игру. Стоит не забывать, что они до сих пор продолжают делать это, находясь уже в зрелом возрасте. Эти двое по-прежнему являются потрясающими футболистами», - рассказал Холанн в разговоре с журналистом The Mirror.

Напомним, что с января текущего года Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Месси минувшим летом переехал в МЛС, заключив соглашение с «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Greatest Of All Time
11 Сентября 2023 в 08:06
Эту мысль уже столько футбиков пережевали, что какойто индивидуальностью и не пахнет
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