Холанн признался, что думает о Роналду и Месси

Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«На протяжении карьеры Месси и Роналду показывали невероятную игру. Стоит не забывать, что они до сих пор продолжают делать это, находясь уже в зрелом возрасте. Эти двое по-прежнему являются потрясающими футболистами», - рассказал Холанн в разговоре с журналистом The Mirror.

Напомним, что с января текущего года Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». Месси минувшим летом переехал в МЛС, заключив соглашение с «Интер Майами».