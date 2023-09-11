Холанн высказался о соперничестве с Мбаппе

Центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о соперничестве с французским нападающим Килианом Мбаппе, ныне выступающим за «ПСЖ».

«Я никогда не говорил о том, что соперничаю с другими игроками. У меня не такой взгляд на вещи. Я полностью сосредоточен на себе, стараюсь прогрессировать каждый день, продолжаю получать наслаждение от игры. Стремлюсь быть лучшей версией себя», - приводит слова норвежского бомбардира The Mirror.

В прошлом сезоне Холанн стал лучшим голеадором Английской премьер-лиги и оформил требл с «Манчестер Сити». Эрлинг является одним из фаворитов на «Золотой мяч» в этом году.