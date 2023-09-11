Сульшер отказался тренировать женщин

Бывший футболист и наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер получил предложение возглавить женскую сборную Норвегии. Однако специалист отказался от такого варианта продолжения карьеры.

«Я действительно общался по этому поводу с футбольной федерацией страны. Они сделали мне предложение, но я не готов к этому», - передает слова специалиста NRK.

Напомним, что последним местом работы норвежского специалиста был английский гранд «Манчестер Юнайтед». Уле Гуннар занимал пост главного тренера манкунианского коллектива с 2018 по 2021 года. До этого он тренировал «Кардифф» и «Мольде».