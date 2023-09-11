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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё две женщины обвинили в насилии Антони

11 Сентября 2023 • 01:16 Комментировать

Проблемы бразильского вингера Антони множатся как ком - после бывшей девушки Антони, подарившей ему ребенка, о склонности футболиста к насилию сообщили еще две женщины. Их имена не сообщаются, как говорится, «в интересах следствия», но уточняется, что речь идет о служащей банка, а также о студентке.

Первая, 33-летняя пострадавшая, сообщила, что после отказа вступить в половую связь с ним Антони рассвирепел и крепко приложил ее головой о стену. Что до студентки, то ее, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, игрок «Манчестер Юнайтед» попытался затащить в свой автомобиль возле дискотеки.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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