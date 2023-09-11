Пикфорд: «Уокер – лучший правый защитник в мире»

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд оценил уровень Кайла Уокера.

В недавнем матче отборочного этапа Евро-2024 футболист «Манчестер Сити» забил свой первый гол за национальную команду. Точный удар Уокера так и остался единственным для англичан – встреча завершилась со счётом 1:1.

«Думаю, Кайл – лучший правый защитник в мире. Его скорость позволяет ему не уступать таким быстрым игрокам, как Мудрик и Мбаппе. Кроме того, он отлично защищается и очень опытен. Для меня он действительно лучший на своей позиции. Он выиграл множество трофеев с «Манчестер Сити», добился невероятных высот в своей карьере к 33-м годам», – цитирует Indy Football вратаря «Эвертона».