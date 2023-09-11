Бруну Фернандеш рассказал, что думает о Хёйлунне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о новом нападающем команды Расмусе Хёйлунне.

20-летний датчанин был приобретён «красными дьяволами» у «Аталанты» за 75 млн евро. Трансфер состоялся в начале августа. На сегодняшний день форвард успел лишь однажды сыграть за коллектив Эрика тен Хага, выйдя на замену в поединке с «Арсеналом».

«Хёйлунна можно отнести к числу людей, которые стараются поддерживать связь со всеми. Насколько я могу судить, он очень много работает, им движет желание пробиться в стартовый состав. Думаю, он придаст нам энергии, а также, надеюсь, забьёт много голов. Я хочу как можно лучше сыграться с ним, как и с другими атакующими игроками нашей команды», – цитирует Football365 Фернандеша.