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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Андре Айю может вернуться в АПЛ

11 Сентября 2023 • 00:10 Комментировать
Тоттенхэм
...
Шеффилд Юнайтед
16.09 17:00

«Шеффилд Юнайтед» претендует на нападающего Андре Айю.

Ганский футболист присоединился к «Ноттингем Форест» в феврале, но не задержался в стане «лесников», покинув клуб в июле в качестве свободного агента. Как утверждает журналист Экрем Конур, в ближайшее время Айю может совершить очередное возвращение в Английскую премьер-лигу: «Шеффилд Юнайтед» изучает возможность подписания 33-летнего форварда, так и не нашедшего себе новый клуб до закрытия трансферного окна.

Андре Айю 13 раз появился на поле в прошлом розыгрыше чемпионата Англии, не отметившись результативными действиями.

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Андре Айю Шеффилд Юнайтед трансферы футбола - лето 2023
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