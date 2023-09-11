Андре Айю может вернуться в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» претендует на нападающего Андре Айю.

Ганский футболист присоединился к «Ноттингем Форест» в феврале, но не задержался в стане «лесников», покинув клуб в июле в качестве свободного агента. Как утверждает журналист Экрем Конур, в ближайшее время Айю может совершить очередное возвращение в Английскую премьер-лигу: «Шеффилд Юнайтед» изучает возможность подписания 33-летнего форварда, так и не нашедшего себе новый клуб до закрытия трансферного окна.

Андре Айю 13 раз появился на поле в прошлом розыгрыше чемпионата Англии, не отметившись результативными действиями.