Энди Коул: «Поразительно, что Марсьяль не забил даже 100 голов, играя в «Манчестер Юнайтед» уже 8 лет»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Энди Коул рассказал, что думает о нападающем Антони Марсьяле.

27-летний француз испытывает трудности с травмами, из-за чего не всегда попадает в основной состав «красных дьяволов». В текущем сезоне форвард трижды появился на поле, не отметившись результативными действиями.

«Невероятно, что Марсьяль не забил даже 100 голов, хотя выступает в «Манчестер Юнайтед» уже восемь лет. А ведь он центрфорвард, он был частью отличных команд, но его лучший показатель – 17 голов в лиге. У Марсьяля было более чем достаточно времени, чтобы доказать свою состоятельность, но он этого так и не сделал», – цитирует Football Talk Коула.

В активе Антони Марсьяля 88 голов и 53 ассиста в 301 матче за «Манчестер Юнайтед».