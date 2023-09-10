Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энди Коул: «Поразительно, что Марсьяль не забил даже 100 голов, играя в «Манчестер Юнайтед» уже 8 лет»

10 Сентября 2023 • 22:27 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Энди Коул рассказал, что думает о нападающем Антони Марсьяле.

27-летний француз испытывает трудности с травмами, из-за чего не всегда попадает в основной состав «красных дьяволов». В текущем сезоне форвард трижды появился на поле, не отметившись результативными действиями.

«Невероятно, что Марсьяль не забил даже 100 голов, хотя выступает в «Манчестер Юнайтед» уже восемь лет. А ведь он центрфорвард, он был частью отличных команд, но его лучший показатель – 17 голов в лиге. У Марсьяля было более чем достаточно времени, чтобы доказать свою состоятельность, но он этого так и не сделал», – цитирует Football Talk Коула.

В активе Антони Марсьяля 88 голов и 53 ассиста в 301 матче за «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Энди Коул Антони Марсьяль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
22:27 · Англия. Премьер-лига
Энди Коул: «Поразительно, что Марсьяль не забил даже 100 голов, играя в «Манчестер Юнайтед» уже 8 лет»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда хотели арендовать Верратти у «ПСЖ» летом слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Работа с Гвардиолой помогла мне по-новому взглянуть на футбол»
21:19 · Англия. Премьер-лига
Влахович может покинуть «Ювентус» зимой, интерес проявляет английский топ-клуб 1 слухи
21:14 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» может подписать хавбека «Манчестер Юнайтед»
20:02 · Англия. Премьер-лига
​Фаулер: «Мне кажется, Санчо выдавливают из команды»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб мог подписать Азара - журналист
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Палинья сообщил «Фулхэму» о желании перейти в «Баварию» зимой
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Антони высказался после своего отстранения от тренировок в «Манчестер Юнайтед»
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Санчо и тен Хаг проведут переговоры в понедельник – футболист настроен решительно
14:44 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выбирает нападающего – названы три кандидата
14:25 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет закрыть вопрос с Цимикасом поскорее
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Мойес отказался от Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется, что Маунт будет доступен на матч с «Брайтоном»
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказал «Боруссии» в трансфере Санчо
Все новости
Рекомендуем