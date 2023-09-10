Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти мог оказаться в другом топ-клубе.

30-летний игрок не вписался в видение Луиса Энрике, возглавившего парижан перед началом текущего сезона. «ПСЖ» был готов отпустить итальянца, и за минувшее летом интерес к нему проявили «Бавария», «Челси» и «Барселона», сообщает L'Equipe. Во всех трёх случаях речь шла об аренде, что не устроило руководство французского гранда, которое рассматривало только полноценную продажу хавбека.

В ближайшее время Марко Верратти перейдёт в катарский «Аль-Араби». Стоимость трансфера составит порядка 40 млн евро.