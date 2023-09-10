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Три европейских гранда хотели арендовать Верратти у «ПСЖ» летом слухи

10 Сентября 2023 • 21:45 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти мог оказаться в другом топ-клубе.

30-летний игрок не вписался в видение Луиса Энрике, возглавившего парижан перед началом текущего сезона. «ПСЖ» был готов отпустить итальянца, и за минувшее летом интерес к нему проявили «Бавария», «Челси» и «Барселона», сообщает L'Equipe. Во всех трёх случаях речь шла об аренде, что не устроило руководство французского гранда, которое рассматривало только полноценную продажу хавбека.

В ближайшее время Марко Верратти перейдёт в катарский «Аль-Араби». Стоимость трансфера составит порядка 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Барселона ПСЖ Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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