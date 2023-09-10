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Анри: «Работа с Гвардиолой помогла мне по-новому взглянуть на футбол»

10 Сентября 2023 • 21:32 Комментировать

Бывший нападающий Тьерри Анри вспомнил, как выступал за «Барселону» под руководством Хосепа Гвардиолы.

В 2007 году француз перебрался из лондонского «Арсенала», где на протяжении долгих лет играл под началом Арсена Венгера, в «Барселону».

«Будучи тренером, ты задумываешься, как помочь игрокам лучше понимать футбол. В своё время мне казалось, что я хорош в этой игре, однако, оказавшись в «Барселоне» Гвардиолы, я подумал: «Ничего себе, о чём он говорит?»

Работа с Венгером открыла мой разум, а работа с Гвардиолой – глаза. У Пепа я понял, что прессинг – это здорово. Как игрок атаки, ты зачастую не хочешь этим заниматься, но с Гвардиолой у меня появилось желание прессинговать», – рассказал в интервью Telefoot нынешний рулевой сборной Франции до 21 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Барселона Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола Тьерри Анри
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