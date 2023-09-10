Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может сменить клуб в обозримом будущем.

На протяжении всего летнего трансферного окна слухи связывали серба с возможным уходом из «Ювентуса», однако форвард остался в Турине. Согласно заявлениям инсайдера Экрема Конура, 23-летний игрок вполне может быть продан в январе – интерес к нему готов возобновить лондонский «Арсенал», считавшийся одним из основных претендентов в прошлом.

Текущая стоимость Душана Влаховича оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро. В нынешнем розыгрыше Серии А футболист отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей в трёх матчах.