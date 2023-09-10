​«Интер» может подписать хавбека «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, который практически стал изгоем на «Олд Траффорд», может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Fichajes, вариант с подписанием 26-летнего нидерландца в зимнее трансферное окно рассматривает «Интер».

Ожидалось, что ван де Бек сменит клуб в летнее трансферное окно, но этого не произошло. Правда, в некоторых лигах окно регистрации новых футболистов до сих пор открыто. В сезоне 2023/2024 ван де Бек на поле ещё не выходил.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Донни ван де Бека в 13 миллионов евро.