Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Интер» может подписать хавбека «Манчестер Юнайтед»

10 Сентября 2023 • 21:14 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, который практически стал изгоем на «Олд Траффорд», может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Fichajes, вариант с подписанием 26-летнего нидерландца в зимнее трансферное окно рассматривает «Интер».

Ожидалось, что ван де Бек сменит клуб в летнее трансферное окно, но этого не произошло. Правда, в некоторых лигах окно регистрации новых футболистов до сих пор открыто. В сезоне 2023/2024 ван де Бек на поле ещё не выходил.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 26-летнего Донни ван де Бека в 13 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
21:45 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда хотели арендовать Верратти у «ПСЖ» летом слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Работа с Гвардиолой помогла мне по-новому взглянуть на футбол»
21:19 · Англия. Премьер-лига
Влахович может покинуть «Ювентус» зимой, интерес проявляет английский топ-клуб слухи
21:14 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» может подписать хавбека «Манчестер Юнайтед»
20:02 · Англия. Премьер-лига
​Фаулер: «Мне кажется, Санчо выдавливают из команды»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб мог подписать Азара - журналист
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Палинья сообщил «Фулхэму» о желании перейти в «Баварию» зимой
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Антони высказался после своего отстранения от тренировок в «Манчестер Юнайтед»
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Санчо и тен Хаг проведут переговоры в понедельник – футболист настроен решительно
14:44 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выбирает нападающего – названы три кандидата
14:25 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет закрыть вопрос с Цимикасом поскорее
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Мойес отказался от Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется, что Маунт будет доступен на матч с «Брайтоном»
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказал «Боруссии» в трансфере Санчо
12:09 · Англия. Премьер-лига
У Санчо есть шанс вернуть доверие тен Хага, игрок и тренер запланировали переговоры
Все новости
Рекомендуем