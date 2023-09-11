Какие рекорды ещё не побил Месси

Лионель Месси за свою карьеру завоевал больше всех наград, как личного, так и командного характера. Чемпион мира, олимпийских игр, семикратный обладатель «Золотого мяча», аргентинец продолжает свою карьеру в МЛС. Месси имеет все шансы побить ещё ряд рекордов. Но некоторые из них пока что ему неподвластны. И, вероятно, уже никогда не будут покорены. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, какие рекорды не побил Лионель Месси.

Роналду выше Месси

Криштиану Роналду удерживает один из главных рекордов Лиги чемпионов, являясь лучшим бомбардиром в её истории. Португалец имеет на своём счету 141 мяч. У Лионеля Месси 129 голов. Вероятность того, что аргентинец вернётся в Европу («Барселону»?) после американского турне мала. Но даже если это произойдёт, то Месси понадобится, скорее всего, два сезона в Лиге чемпионов, чтобы обойти португальца. Третьим в этом списке идёт Роберт Левандовски, который имеет на своём счету 91 мяч. Поэтому рекорд Криштиану Роналду, похоже, установлен на века.

Участие и победы в финалах

Месси четырежды выигрывал Лигу чемпионов, уступая по этому показателю десяти игрокам, которые представляют мадридский «Реал». Все они брали главный клубный трофей пять раз. Среди них и Криштиану Роналду, который единственный выигрывал пять раз Лигу чемпионов с двумя клубами. Если брать всю историю главного европейского турнира, включая Кубок чемпионов, то рекордсменом является испанец Франсиско Хенто, который становился обладателем этой награды шесть раз! При этом Хенто 8 раз участвовал в финальных матчах. Столько же на счету Паоло Мальдини. У Криштиану Роналду шесть финалов, у Месси только четыре, но в каждом из них он побеждал.

Голы в финалах

В финальных матчах Лиги чемпионов Криштиану Роналду забивал четырежды, трижды отличался Гарет Бэйл. Вполне логично, ведь «Реал» регулярно выходил и выигрывал главный европейский титул. У Лионеля Месси два мяча в финалах. Аналогичный результат имеют ещё 9 футболистов. Если учитывать и Кубок чемпионов, то лучший результат у Альфредо Ди Стефано и Ференца Пушкаша, которые также представляют мадридский клуб. Каждый из них имеет по семь забитых мячей в финалах турнира. Ни в одном финальном матче Месси не забивал более одного гола, в отличие от семи игроков, среди которых Криштиану Роналду, отличавшихся дважды за игру. Хет-трика в финале Лиги чемпионов ещё не было. Ференц Пушкаш в 1960 году оформил покер в матче «Реала» против франкфуртского «Айнтрахта».

Что в сборной

В 1958 году француз Жюст Фонтен за один чемпионат мира забил 13 голов. У Лионеля Месси те же тринадцать забитых мячей за 26 матчей. Любопытно, что по количеству матчей на мундиалях аргентинец является рекордсменом. Лучший показатель в истории среди всех бомбардиров на чемпионатах мира принадлежит немцу Мирославу Клозе. Но обойти его 16 мячей может тот же Месси, если поедет ещё на один мундиаль, и Килиан Мбаппе, который уже имеет 12 голов и является автором хет-трика в финале. Это достижение также не покорилось Месси. При этом аргентинец никогда не был лучшим бомбардиром мундиаля.

Лионель Месси является рекордсменом по количеству выигранных титулов, но не забивал 9 голов в одном матче за «Барселону», как Жоан Гампер. Не делал самый быстрый хет-трик за каталонцев, как Педро, который уложился в девять минут в матче с «Хетафе». Никогда Месси не бил трансферных рекордов. Все его переходы были в статусе свободного агента. Можно найти ещё немало менее значимых рекордов, которые остались не побиты аргентинцем. Однако звание одного из лучших, если не лучшего игрока в истории футбола, отнять у него сложно.

Наиболее значимые рекорды, которые не побил Лионель Месси

Рекорд Рекордсмен Показатель Всего голов в Лиге чемпионов Криштиану Роналду 141 Голы в финалах Лиги чемпионов Криштиану Роналду 4 Победы в Лиге чемпионов/Кубке чемпионов Франсиско Хенто 6 Участие в финалах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов Паоло Мальдини Франсиско Хенто 8 Голы в финальных стадиях чемпионата мира Мирослав Клозе 16

Константин Лицин