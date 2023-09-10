​Фаулер: «Мне кажется, Санчо выдавливают из команды»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер прокомментировал ситуацию в «Манчестер Юнайтед» с конфликтом наставника Эрика тен Хага и футболиста Джейдона Санчо.Фаулер считает, что игроку дают понять, что он не нужен команде.

- Мне кажется, ситуация выходит из-под контроля. Если у Джейдона действительно были ментальные проблемы в прошлом, на что намекнул тен Хаг, то клуб должен внимательно отнестись к этой ситуации. Мне кажется, что игрока принуждают уйти, но трансферное окно уже закрыто, и это станет большой ошибкой, - считает Фаулер, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.