Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фаулер: «Мне кажется, Санчо выдавливают из команды»

10 Сентября 2023 • 20:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер прокомментировал ситуацию в «Манчестер Юнайтед» с конфликтом наставника Эрика тен Хага и футболиста Джейдона Санчо.Фаулер считает, что игроку дают понять, что он не нужен команде.

- Мне кажется, ситуация выходит из-под контроля. Если у Джейдона действительно были ментальные проблемы в прошлом, на что намекнул тен Хаг, то клуб должен внимательно отнестись к этой ситуации. Мне кажется, что игрока принуждают уйти, но трансферное окно уже закрыто, и это станет большой ошибкой, - считает Фаулер, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Робби Фаулер Эрик тен Хаг Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
20:02 · Англия. Премьер-лига
​Фаулер: «Мне кажется, Санчо выдавливают из команды»
17:21 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб мог подписать Азара - журналист
16:13 · Англия. Премьер-лига
​Палинья сообщил «Фулхэму» о желании перейти в «Баварию» зимой
15:56 · Англия. Премьер-лига
​Антони высказался после своего отстранения от тренировок в «Манчестер Юнайтед»
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Санчо и тен Хаг проведут переговоры в понедельник – футболист настроен решительно
14:44 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выбирает нападающего – названы три кандидата
14:25 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» хочет закрыть вопрос с Цимикасом поскорее
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Мойес отказался от Лукаку
13:42 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется, что Маунт будет доступен на матч с «Брайтоном»
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отказал «Боруссии» в трансфере Санчо
12:09 · Англия. Премьер-лига
У Санчо есть шанс вернуть доверие тен Хага, игрок и тренер запланировали переговоры
11:46 · Англия. Премьер-лига
Митома сфокусирован на «Брайтоне», игрок не обращает внимание на слухи о «Манчестер Сити»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Элье Ваи: «Я не хотел переходить в «Челси» только ради факта самого трансфера»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» рассчитывает подписать с Митомой новый контракт, несмотря на интерес топ-клубов
10:30 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» хочет бесплатно забрать топ-полузащитника «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем