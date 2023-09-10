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Лондонский клуб мог подписать Азара - журналист

10 Сентября 2023 • 17:21 Комментировать

Эден Азар после ухода из «Реала» остаётся без клубной прописки. Журналист Дин Джонс сообщил о том, что у 32-летнего бельгийца был вариант с переходом в «Кристал Пэлас».

«Я не удивлюсь, если Азар уйдёт из футбола. У него было несколько сильных предложений, даже предложение от «Кристал Пэлас». Но, похоже, мотивации для возобновления карьеры у его нет», - сказал Джонс Give Me Sport.

Напомним, что в 2019 году Эден Азар переходил в «Реал» из «Челси» в качестве большой звезды. Тем не менее, четыре сезона в Мадриде получились для бельгийца провальными, в том числе из-за частых травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Эден Азар Кристал Пэлас трансферы футбола - лето 2023 Дин Джонс
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