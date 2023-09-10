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​Палинья сообщил «Фулхэму» о желании перейти в «Баварию» зимой

10 Сентября 2023 • 16:13 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Жоау Палинья мог перейти из «Фулхэма» в «Баварию», но сделка сорвалась. 28-летний португалец сохраняет шансы переехать в Мюнхен, но чуть позже – зимой. Как сообщает TEAMtalk, Палинья уже уведомил «Фулхэм» о своём желании стать игроком «Баварии» в январе.

За «Фулхэма» Палинья играет с июля 2022 года после трансфера из «Спортинга». С тех пор португальский футболист провёл 43 матча, в которых записал на свой счёт пять забитых мячей.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жоау Палинью в 40 миллионов евро.  

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Фулхэм Бавария Жоау Палинья трансферы футбола - зима 2024
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