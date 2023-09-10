​Антони высказался после своего отстранения от тренировок в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении от тренировок вингера Антони. Как известно, бывшая девушка обвиняет бразильского футболиста в домашнем насилии.

«Я договорился с «Манчестер Юнайтед» о периоде отсутствия, пока я буду рассматривать выдвинутые против меня обвинения. Это было обоюдное решение, чтобы не отвлекать моих партнёров по команде и не создавать ненужных обсуждений для клуба», - сообщил Антони в своём заявлении.

Ранее Антони из-за этого скандала исключили из состава сборной Бразилии на сентябрьский сбор.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 16 сентября – против «Брайтона».