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​«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони официально

10 Сентября 2023 • 15:52 Комментировать (1)

Бывшая девушка Антони, Габриэла Каваллин, обвиняет футболиста «Манчестер Юнайтед» в домашнем насилии. Клуб Премьер-лиги опубликовал новое заявление по поводу этой ситуации. В нём «красные дьяволы» сообщают, что клуб признаёт выдвинутые в адрес игрока обвинения.

«Футболисты, не ездившие в сборные, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако в ситуации с Антони было решено отложить его возвращение до дальнейшего уведомления, чтобы рассмотреть обвинения», - говорится в заявлении.

«Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что клуб осуждает акты насилия и жестокого обращения.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Сентября 2023 в 15:56
ай.. а кои-где б сказали - харашо што не убил.. на том пасиба.. А-ха-ха-ха! )))
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