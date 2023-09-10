Бывшая девушка Антони, Габриэла Каваллин, обвиняет футболиста «Манчестер Юнайтед» в домашнем насилии. Клуб Премьер-лиги опубликовал новое заявление по поводу этой ситуации. В нём «красные дьяволы» сообщают, что клуб признаёт выдвинутые в адрес игрока обвинения.

«Футболисты, не ездившие в сборные, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако в ситуации с Антони было решено отложить его возвращение до дальнейшего уведомления, чтобы рассмотреть обвинения», - говорится в заявлении.

«Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что клуб осуждает акты насилия и жестокого обращения.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.