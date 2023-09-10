​Санчо и тен Хаг проведут переговоры в понедельник – футболист настроен решительно

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо проведёт переговоры с главным тренером команды Эриком тен Хагом в понедельник. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Джеймс Дакер. Он отмечает, что Санчо настроен решительно.

Напомним, что перед недавним матчем с «Арсеналом» тен Хаг объяснил непопадание Санчо в заявку тем, что он плохо тренировался. Футболист не стал отмалчиваться, а сделал в социальных сетях публикацию. В ней Джедон написал, что из него делают козла отпущения.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.