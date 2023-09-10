​«Челси» выбирает нападающего – названы три кандидата

Летнее трансферное окно в топ-лигах Европы закрылось, но клубы продолжают работу с прицелом на следующие периоды регистрации. Так, «Челси» строит планы по трансферу нападающего в январе. Как сообщает GiveMeSport, на радаре лондонского клуба находятся три футболиста.

Если верить источнику, в шорт-листе «Челси» находятся 27-летний Айвен Тони из «Брентфорда», 27-летний Олли Уоткинс из «Астон Виллы» и 20-летний Беньямин Шешко из «РБ Лейпцига».

Первый из этого списка, Айвен Тони, в мае был дисквалифицирован на 8 месяцев за нарушения правил по ставкам. Дисквалификация истекает 17 января.