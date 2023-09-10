​«Ливерпуль» хочет закрыть вопрос с Цимикасом поскорее

«Ливерпуль» рассчитывает как можно скорее закрыть вопрос с новым контрактом для защитника Костаса Цимикаса. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Он отмечает, что гранд Премьер-лиги продвигается в переговорах с 27-летним греческим футболистом.

В «Ливерпуль» Костас Цимикас перебрался в августе 2020 года после трансфера из «Олимпиакоса» за 13 миллионов евро. С тех пор грек провёл за «красных» 62 матча, в которых отдал 12 результативных передач на партнёров.

После четырёх туров «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.