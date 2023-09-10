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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мойес отказался от Лукаку

10 Сентября 2023 • 14:12 Комментировать

В летнее трансферное окно главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес отказался от идеи с подписанием нападающего Ромелу Лукаку. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на портал Claret and Hugh.

Стоит сказать, что в конечном итоге 30-летний Лукаку перебрался из «Челси» в «Рому» на правах аренды. Фактурный бельгиец уже дебютировал за клуб Серии А, отыграв около 20 минут в матче против «Милана» (поражение 1:2).

«Вест Хэм» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В четырёх стартовых турах Премьер-лиги команда Дэвида Мойеса набрала 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вест Хэм Дэвид Мойес Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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