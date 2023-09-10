​Мойес отказался от Лукаку

В летнее трансферное окно главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес отказался от идеи с подписанием нападающего Ромелу Лукаку. Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на портал Claret and Hugh.

Стоит сказать, что в конечном итоге 30-летний Лукаку перебрался из «Челси» в «Рому» на правах аренды. Фактурный бельгиец уже дебютировал за клуб Серии А, отыграв около 20 минут в матче против «Милана» (поражение 1:2).

«Вест Хэм» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В четырёх стартовых турах Премьер-лиги команда Дэвида Мойеса набрала 10 очков.