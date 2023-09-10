«Манчестер Юнайтед» надеется, что Маунт будет доступен на матч с «Брайтоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт может принять участие в ближайшем матче своего клуба против «Брайтона» в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Саймона Джонсона, последнее обследование травмы хавбека дало позитивные результаты.

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» надеется, что Маунт хотя бы сможет поприсутствовать на скамейке запасных в ближайшем туре Премьер-лиги против «Брайтона».

Напомним, Мэйсон перебрался в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом из лондонского «Челси» за 65 миллионов евро. За новую команду англичанин пока не отметился ни одним результативным действиям, хотя сыграл два матча.