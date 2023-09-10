«Манчестер Юнайтед» отказал «Боруссии» в трансфере Санчо

Дортмундская «Боруссия» предприняла попытку подписать своего бывшего игрока Джедона Санчо, ныне выступающего за «Манчестер Юнайтед».

Как сообщают журналисты таблоида The Sun, немецкий топ-клуб сделал предложение манкунианцам по аренде вингера, однако получил отказ. «Шмели» рассчитывали подписать Джедона в январское трансферное окно, но потерпели неудачу.

В нынешнем сезоне Санчо принял участие в трех поединках Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями. Джедон является игроком «красных дьяволов» с июля 2021 года. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2026 года.