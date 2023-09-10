У Санчо есть шанс вернуть доверие тен Хага, игрок и тренер запланировали переговоры

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо имеет возможность наладить отношения с главным тренером Эриком тен Хагом, с которым у него недавно случился конфликт. Напомним, нидерландский наставник ранее публично обвинил футболиста в плохом отношении к тренировкам, тогда как сам англичанин отрицает подобные обвинения.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Санчо и тен Хаг запланировали переговоры, на которых постараются найти выход из сложившейся ситуации. В последние дни трансферного окна Джедон мог покинуть «Манчестер Юнайтед», но ни один из заинтересованных клубов не смог согласовать переход англичанина.