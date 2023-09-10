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Митома сфокусирован на «Брайтоне», игрок не обращает внимание на слухи о «Манчестер Сити»

10 Сентября 2023 • 11:46 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Вингер «Брайтона» Каору Митома полностью привержен своей команде. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, японский вингер на 100% сфокусирован на делах коллектива Роберто де Дзерби.

Напомним, ранее появились слухи, согласно которым в услугах Митомы заинтересовался «Манчестер Сити». Учитывая маленькую зарплату футболиста и истекающий через два года контракт, Каору мог бы продавать свой трансфер в команду Хосепа Гвардиолы, но пока решил сфокусироваться на выступлениях за «Брайтон».

В новом розыгрыше Английской премьер-лиги Митома записал на свой актив гол и три результативные передачи в первых четырёх турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Каору Митома
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