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Элье Ваи: «Я не хотел переходить в «Челси» только ради факта самого трансфера»

10 Сентября 2023 • 11:16 Комментировать
Бохум
...
Айнтрахт Фр
16.09 19:30

Нападающий «Ланса» Элье Ваи признался, что минувшим летом мог оказаться в лондонском «Челси». Напомним, «пенсионеры» хотели выкупить француза у «Монпелье» и отправить его в годичную аренду в «Страсбург».

«Я не хотел переходить в «Челси» только ради факта самого трансфера. Я был ближе к «Айнтрахту», чем к «Челси». Тем не менее, нужно было ждать, пока клуб продаст Коло-Муани. Для меня это показалось слишком сложным», – цитирует Ваи журналист Фабрицио Романо.

Ваи в конечном итоге решил перебраться в «Ланс», который в этом сезоне сыграет в Лиге чемпионов. За новую команду Элье провёл 3 матча, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ланс Монпелье Айнтрахт Франкфурт Элье Ваи
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