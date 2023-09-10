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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Атлетико» хочет бесплатно забрать топ-полузащитника «Арсенала»

10 Сентября 2023 • 10:30 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. По информации журналистов Todofichajes, в услугах 31-летнего итальянского опорника заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» хотят подписать Жоржиньо бесплатно следующим летом, когда у футболиста истечет срок действия контракта с «канонирами». Его трудовой договор рассчитан до конца июня, а трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии опытный полузащитник сыграл три поединка без результативных действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Жоржиньо
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