«Атлетико» хочет бесплатно забрать топ-полузащитника «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может сменить Английскую премьер-лигу на испанскую Ла Лигу. По информации журналистов Todofichajes, в услугах 31-летнего итальянского опорника заинтересован мадридский «Атлетико».

«Матрасники» хотят подписать Жоржиньо бесплатно следующим летом, когда у футболиста истечет срок действия контракта с «канонирами». Его трудовой договор рассчитан до конца июня, а трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии опытный полузащитник сыграл три поединка без результативных действий.