Почеттино рассказал, насколько «Челси» далёк от трофеев

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, насколько его команда далеко от завоевания трофеев. Напомним, в прошлом сезоне «синие» не выиграли ни одного трофея и финишировали на двенадцатом месте в чемпионате.

«Насколько «Челси» далёк от трофеев? Я бы сказал, что в месяцах. Мы хотим выиграть уже в этом сезоне. Мы хотим выигрывать в каждом матче, где принимаем участие. У нас нет времени думать о будущем, мы должны выкладываться уже сейчас», – цитирует Почеттино журналист Саймон Филлипс.

Напомним, в первых четырёх турах Английской премьер-лиги «Челси» набрал 4 очка, потерпев два поражения.