Клопп вернулся в Майнц

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп во время паузы на матчи национальных сборных слетал на родину и посетил матч своего бывшего клуба «Майнца». Команда провела товарищескую встречу против «Дуйсбурга» и одержала победу со счетом 2:0.

«Все, чего я добился в своей карьере, благодаря вам. Это правда», - сказал специалист во время общения с представителями клуба. Его слова передает пресс-служба Бундеслиги.

Юрген тренировал «Майнц» с 2001 по 2008 год. После этого в его карьере были дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль». Срок действующего контракта Клоппа с мерсисайдским грандом рассчитан до середины 2026 года.