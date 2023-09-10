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Клопп вернулся в Майнц

10 Сентября 2023 • 08:53 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп во время паузы на матчи национальных сборных слетал на родину и посетил матч своего бывшего клуба «Майнца». Команда провела товарищескую встречу против «Дуйсбурга» и одержала победу со счетом 2:0.

«Все, чего я добился в своей карьере, благодаря вам. Это правда», - сказал специалист во время общения с представителями клуба. Его слова передает пресс-служба Бундеслиги.

Юрген тренировал «Майнц» с 2001 по 2008 год. После этого в его карьере были дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль». Срок действующего контракта Клоппа с мерсисайдским грандом рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майнц Юрген Клопп
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