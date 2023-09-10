Зинченко вспомнил, как состоялся его трансфер в «Арсенал»

Защитник сборной Украины Александр Зинченко вспомнил, как состоялся его трансфер в лондонский «Арсенал».

«Микель Артета пришел ко мне домой. У нас состоялся разговор о проекте клуба, моей позиции на поле и многом другом. Во время беседы раздался звонок в дверь, за ней оказался Габриэль Жезус. Это был секретный агент», - передает слова футболиста Yardbarker.

Напомним, что Александр перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом прошлого года. Трудовой договор между защитником и «канонирами» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко повел три встречи.

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