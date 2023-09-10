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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк отреагировал на свою дисквалификацию

10 Сентября 2023 • 08:03 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о своей дисквалификации и денежном штрафе за оскорбительные высказывания в адрес судьи во время матча третьего тура Премьер-лиги против «Ньюкасла» (1:2).

«Хочу сказать, что принимаю это наказание. Это моя первая красная карточка в «Ливерпуле». Я позволил эмоциям вырваться наружу в самый напряженный момент. Сразу после окончания встречи я принес извинения за свой поступок. Буду продолжать поддерживать команду всеми возможными способами», - оставил сообщение защитник в соцсетях.

Из-за дисквалификации ван Дейк не поможет «красным» в поединке пятого тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк
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