Санчо может сменить «Манчестер Юнайтед» на немецкий топ-клуб

Атакующий полузащитник Джедон Санчо, не сумевший заиграть в «Манчестер Юнайтед», может вернуться в немецкую Бундеслигу. В услугах английского вингера заинтересован его бывший клуб – дортмундская «Боруссия».

Согласно сообщениям журналистов The Sun, руководство «шмелей» рассчитывает подписать Джедона в зимнее трансферное окно. Стоимость 23-летнего игрока оценивается в 45 миллионов евро. Его контракт с «красными дьяволами» рассчитан до конца июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Санчо провел три поединка, в которых не отметился голевыми действиями.