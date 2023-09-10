Венгер не взял в «Арсенал» игрока, ставшего звездой «Реала»

Уругвайский топ-полузащитник Федерико Вальверде мог оказаться в Английской премьер-лиге вместо мадридского «Реала». Об этом стало известно журналистам таблоида The Mirror.

По информации источника, в 2016 году главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер принял решение отказаться от подписания южноамериканца, тогда выступавшего на родине за клуб «Пеньяроль». После этого трансфер Вальверде оформил «Реал», где уругваец стал звездой мирового уровня.

В минувшем сезоне Федерико провел за «сливочных» 56 поединков во всех турнирах, отметившись 12 голами и семью ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.