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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Антони расстроен исключением из сборной

10 Сентября 2023 • 02:39 Комментировать

Скандал, в который вляпался бразильский вингер Антони, уже стоил ему места в сборной - его исключили из ее состава, пока что временно, но, как известно, нет ничего более постоянного, нежели «временное». Антони прокомментировал случившееся - он не скрывает того, что раздосадован потерей места в национальной команде.

- Трудно пережить это, очень грустно, особенно потому что все эти обвинения несправедливы. Я буду работать над тем, чтобы реализовать свою мечту, - цитирует слова Антони итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что с лета 2022 года Антони выступает за «Манчестер Юнайтед».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии Антони
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