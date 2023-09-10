​Антони расстроен исключением из сборной

Скандал, в который вляпался бразильский вингер Антони, уже стоил ему места в сборной - его исключили из ее состава, пока что временно, но, как известно, нет ничего более постоянного, нежели «временное». Антони прокомментировал случившееся - он не скрывает того, что раздосадован потерей места в национальной команде.

- Трудно пережить это, очень грустно, особенно потому что все эти обвинения несправедливы. Я буду работать над тем, чтобы реализовать свою мечту, - цитирует слова Антони итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что с лета 2022 года Антони выступает за «Манчестер Юнайтед».