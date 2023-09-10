Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес интересен мадридскому «Реалу».

«Королевский клуб» так и не подписал звёздную замену Кариму Бензема, перешедшему в «Аль-Иттихад» вскоре после завершения прошлого сезона. Согласно сведениям Fichajes, в предстоящие трансферные окна «Реал» может попробовать провернуть покупку Альвареса. Отмечается, что кандидатуру форварда сборной Аргентины поддерживает рулевой «сливочных» Карло Анчелотти.

Хулиан Альварес стал автором двух забитых мячей и одного ассиста в шести матчах текущей кампании за «Манчестер Сити». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 23-летнего игрока в 60 млн евро.