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«Реал» присматривается к дорогостоящему игроку «Манчестер Сити» слухи

10 Сентября 2023 • 02:27 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес интересен мадридскому «Реалу».

«Королевский клуб» так и не подписал звёздную замену Кариму Бензема, перешедшему в «Аль-Иттихад» вскоре после завершения прошлого сезона. Согласно сведениям Fichajes, в предстоящие трансферные окна «Реал» может попробовать провернуть покупку Альвареса. Отмечается, что кандидатуру форварда сборной Аргентины поддерживает рулевой «сливочных» Карло Анчелотти.

Хулиан Альварес стал автором двух забитых мячей и одного ассиста в шести матчах текущей кампании за «Манчестер Сити». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость 23-летнего игрока в 60 млн евро.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024
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