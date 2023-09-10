Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Антони прокомментировал скандал вокруг своего имени

10 Сентября 2023 • 02:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Как мы уже сообщали, бразильского футболиста Антони обвинила в насилии его бывшая девушка, на что чувствительно отреагировала английская общественность, не успевшая еще перемыть косточки за аналогичные грехи Мэйсону Гринвуду. Наконец-то прокомментировал ситуацию и сам игрок, который опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что не поддерживает насилие.

- Я не поддерживаю насилие в отношении женщин, это большая ошибка. У меня ведь есть мать и сестра. И я не хотел бы, чтобы с ними произошло что-то подобное, - цитирует слова Антони итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
02:58 · Англия. Премьер-лига
Четыре топ-клуба претендуют на вингера «Брайтона» Митому слухи
02:48 · Англия. Премьер-лига
В сборной Германии хотят, чтобы Клопп заменил Флика перед домашним чемпионатом Европы слухи
02:39 · Англия. Премьер-лига
​Антони расстроен исключением из сборной
02:27 · Англия. Премьер-лига
«Реал» присматривается к дорогостоящему игроку «Манчестер Сити» слухи
02:04 · Англия. Премьер-лига
​Антони прокомментировал скандал вокруг своего имени
01:51 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал трёх звёздных игроков, отказавшихся переезжать в Саудовскую Аравию летом
01:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг шокирован тем, насколько обострилась ситуация с Санчо
01:11 · Англия. Премьер-лига
Маунт намерен вернуться на поле до матча с «Баварией»
01:03 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне не собирается принимать предложения из Саудовской Аравии слухи
09 Сентября
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хотел включить полузащитника «ПСЖ» в сделку по Бернарду Силве слухи
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» подумывал о подписании звезды «Тоттенхэма» вместо Салаха
20:21 · Англия. Премьер-лига
​Холанн рассказал, какой Гвардиола в работе
18:39 · Англия. Премьер-лига
​Родри волнуется из-за возможностей Саудовской Аравии
18:36 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги ждёт предложений из АПЛ
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует возобновить переговоры о новом контракте с Эдегором слухи
Все новости
Рекомендуем