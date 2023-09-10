​Антони прокомментировал скандал вокруг своего имени

Как мы уже сообщали, бразильского футболиста Антони обвинила в насилии его бывшая девушка, на что чувствительно отреагировала английская общественность, не успевшая еще перемыть косточки за аналогичные грехи Мэйсону Гринвуду. Наконец-то прокомментировал ситуацию и сам игрок, который опроверг обвинения в свой адрес, заявив, что не поддерживает насилие.

- Я не поддерживаю насилие в отношении женщин, это большая ошибка. У меня ведь есть мать и сестра. И я не хотел бы, чтобы с ними произошло что-то подобное, - цитирует слова Антони итальянское новостное агентство ITASportPress.