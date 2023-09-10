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Инсайдер Романо назвал трёх звёздных игроков, отказавшихся переезжать в Саудовскую Аравию летом

10 Сентября 2023 • 01:51 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, список звёзд, пополнивших ряды саудовских клубов, мог быть ещё богаче.

Прошедшим летом предложения из Саудовской Аравии получали нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне – оба ответили отказом на все приглашения, докладывает Романо. Так же поступил и защитник мадридского «Реала» Давид Алаба, не ставший рассматривать вариант продолжения карьеры за пределами Европы. Все трое полностью сосредоточены на своих нынешних клубах.

Недавно английские СМИ сообщили о намерении Кевина де Брёйне провести остаток карьеры в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Давид Алаба Роберт Левандовски Кевин де Брёйне трансферы футбола - лето 2023
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