Инсайдер Романо назвал трёх звёздных игроков, отказавшихся переезжать в Саудовскую Аравию летом

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, список звёзд, пополнивших ряды саудовских клубов, мог быть ещё богаче.

Прошедшим летом предложения из Саудовской Аравии получали нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне – оба ответили отказом на все приглашения, докладывает Романо. Так же поступил и защитник мадридского «Реала» Давид Алаба, не ставший рассматривать вариант продолжения карьеры за пределами Европы. Все трое полностью сосредоточены на своих нынешних клубах.

Недавно английские СМИ сообщили о намерении Кевина де Брёйне провести остаток карьеры в «Манчестер Сити».