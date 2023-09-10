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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг шокирован тем, насколько обострилась ситуация с Санчо

10 Сентября 2023 • 01:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
16.09 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не в восторге от сложившейся ситуации с Джедоном Санчо.

Наставник не заявил вингера на недавний матч Премьер-лиги против «Арсенала», объяснив это недостаточным усердием игрока на тренировках. Чуть позднее Санчо отреагировал на слова тен Хага в социальных сетях, обвинив специалиста во лжи. По сведениям журналиста Саймона Маллока, рулевой «красных дьяволов» шокирован тем, насколько обострилась ситуация. Своим публичным заявлением нидерландский тренер рассчитывал дополнительно мотивировать Санчо, однако дело вышло из-под контроля.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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