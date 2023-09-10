Тен Хаг шокирован тем, насколько обострилась ситуация с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не в восторге от сложившейся ситуации с Джедоном Санчо.

Наставник не заявил вингера на недавний матч Премьер-лиги против «Арсенала», объяснив это недостаточным усердием игрока на тренировках. Чуть позднее Санчо отреагировал на слова тен Хага в социальных сетях, обвинив специалиста во лжи. По сведениям журналиста Саймона Маллока, рулевой «красных дьяволов» шокирован тем, насколько обострилась ситуация. Своим публичным заявлением нидерландский тренер рассчитывал дополнительно мотивировать Санчо, однако дело вышло из-под контроля.