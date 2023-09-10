Маунт намерен вернуться на поле до матча с «Баварией»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт рассчитывает в скором времени залечить травму.

Из-за повреждения англичанин пропустил два последних матча «красных дьяволов» перед перерывом на матчи сборных. Согласно прогнозам, 24-летнему игроку могло потребоваться более месяца на восстановление, однако возвращение может состояться раньше: по данным журналиста Саймона Джонсона, Маунт надеется набрать форму до матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдёт 20 сентября.

Кроме того, не исключено и попадание хавбека в состав на ближайший поединок с «Брайтоном» (16 сентября), но такой расклад маловероятен.