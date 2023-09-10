Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не планирует переезжать в Саудовскую Аравию.

Минувшим летом многие возрастные звёздные игроки покинули европейский футбол, приняв щедрые предложения от саудовских клубов. По данным SunSport, этим путём не намерен идти де Брёйне: 32-летний бельгиец готов отклонить любые предложения из Саудовской Аравии, если такие поступят в будущем, поскольку собирается завершить карьеру в «Манчестер Сити».

Кевин де Брёйне представляет цвета «горожан» с 2015 года. В матче первого тура текущего розыгрыша Премьер-лиги хавбек получил травму, из-за которой не сможет вернуться на поле до зимы.