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Де Брёйне не собирается принимать предложения из Саудовской Аравии слухи

10 Сентября 2023 • 01:03 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
16.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не планирует переезжать в Саудовскую Аравию.

Минувшим летом многие возрастные звёздные игроки покинули европейский футбол, приняв щедрые предложения от саудовских клубов. По данным SunSport, этим путём не намерен идти де Брёйне: 32-летний бельгиец готов отклонить любые предложения из Саудовской Аравии, если такие поступят в будущем, поскольку собирается завершить карьеру в «Манчестер Сити».

Кевин де Брёйне представляет цвета «горожан» с 2015 года. В матче первого тура текущего розыгрыша Премьер-лиги хавбек получил травму, из-за которой не сможет вернуться на поле до зимы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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