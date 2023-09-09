Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери мог перебраться в «Манчестер Сити».

Как известно, минувшим летом парижский гранд пытался провернуть подписание Бернарду Силвы. По слухам, «ПСЖ» предлагал в обмен на португальца двух своих игроков – Марко Верратти и Джанлуиджи Доннарумму. Как сообщает Goal, вместо этого «горожане» хотели включить в сделку 17-летнего Заира-Эмери, однако Хосеп Гвардиола заблокировал уход Силвы. Вполне вероятно, что в будущем «Манчестер Сити» вновь попробует заполучить перспективного француза.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Уоррена Заиа-Эмери составляет 20 млн евро.