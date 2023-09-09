«Аль-Иттихад» подумывал о подписании звезды «Тоттенхэма» вместо Салаха

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» активно работал над приобретением лидера атаки «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, но все попытки заполучить игрока завершились неудачей. Согласно данным Telegraph, перед закрытием местного трансферного окна саудовский клуб подумывал о покупке Ришарлисона вместо Салаха, но договорённость достигнута не была.

26-летний бразилец оценивается экспертами портала Transfermarkt в 48 млн евро. В 40 матчах за «Тоттенхэм» форвард по четыре раза отметился забитым мячом и результативной передачей.