​Холанн рассказал, какой Гвардиола в работе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«С Пепом отношения очень хорошие. Конечно, в работе он очень требовательный, прямолинейный и честный. Но таков его способ управления командой. В любом случае, чтобы развиваться и прогрессировать, лучше знать правду. В первом туре вы могли это увидеть. Но я ценю это, потому что это показывает, насколько он вовлечён. Не всегда приятно узнавать правду, но его цель – сделать тебя лучше», - сказал Холанн в интервью France Football.

Отметим, что в игре первого тура АПЛ Гвардиола отчитал Холанна.

​Холанн ответил на вопрос о конкуренции с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду