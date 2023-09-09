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​Холанн рассказал, какой Гвардиола в работе

09 Сентября 2023 • 20:21 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«С Пепом отношения очень хорошие. Конечно, в работе он очень требовательный, прямолинейный и честный. Но таков его способ управления командой. В любом случае, чтобы развиваться и прогрессировать, лучше знать правду. В первом туре вы могли это увидеть. Но я ценю это, потому что это показывает, насколько он вовлечён. Не всегда приятно узнавать правду, но его цель – сделать тебя лучше», - сказал Холанн в интервью France Football.

Отметим, что в игре первого тура АПЛ Гвардиола отчитал Холанна.

​Холанн ответил на вопрос о конкуренции с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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