​Родри волнуется из-за возможностей Саудовской Аравии

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался по поводу возможностей клубов Саудовской Аравии, за счёт которых они привлекают статусных игроков из Европы, причём не только возрастных.

«Европейский футбол проигрывает в этой ситуации. Я полагаю, что нам придётся как-то контролировать эти отъезды талантливых футболистов», - сказал Родри в программе Football Daily.

Стоит напомнить, что летом резонанс вызвал трансфер Габри Вейги из «Сельты». Талантливый 21-летний полузащитник был интересен многим статусным европейским клубам, но в итоге он принял решение перебраться в «Аль-Ахли» из города Джидда.