Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги ждёт предложений из АПЛ

09 Сентября 2023 • 18:36 Комментировать

Бывший тренер сборной Испании, «Реала» и «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги планирует остаться в Английской премьер-лиге.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, специалист ждёт предложения от клубов сильнейшего чемпионата в Европе, несмотря на слухи о возможной работе во главе «Вильярреала» и «Лиона». Сообщается, что опыт «Вулверхэмптона» укрепил желание Лопетеги вернуться к работе в АПЛ.

Напомним, что Хулен покинул пост наставника «волков» в августе 2023 года после девяти месяцев во главе клуба. Под руководством испанца «Вулверхэмптон» занял 13-е место в турнирной таблице прошедшего сезона Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хулен Лопетеги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Сентября
18:39 · Англия. Премьер-лига
​Родри волнуется из-за возможностей Саудовской Аравии
18:36 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги ждёт предложений из АПЛ
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует возобновить переговоры о новом контракте с Эдегором слухи
16:33 · Англия. Премьер-лига
Директор саудовской лиги высказался о борьбе «Аль-Иттихада» за Салаха
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Холанн: «Возможно, я лучший нападающий в мире»
15:41 · Англия. Премьер-лига
​Холанн верит, что «Золотой мяч» выиграет он, а не Месси 2
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» не вёл предметных переговоров по защитнику «Барселоны»
14:55 · Англия. Премьер-лига
​Защитник «Арсенала» травмировался в дебютном матче за сборную Бразилии
14:54 · Англия. Премьер-лига
Терёхин назвал фаворита на «Золотой мяч» - 2023
14:48 · Англия. Премьер-лига
​Холанн ответил на вопрос о конкуренции с Мбаппе после эпохи Месси и Роналду 1
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет купить игрока «Барселоны»
13:48 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» хочет отпугнуть грандов - в контракте Гимараэса пропишут огромные отступные
11:28 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «В «Баварии» совершенно другой уровень давления, чем в «Тоттенхэме» 1
11:18 · Англия. Премьер-лига
Бразилец с ценником 120 миллионов евро стал целью «Реала»
11:07 · Англия. Премьер-лига
Терри высказал мнение о переходе Маунта в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем