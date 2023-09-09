Лопетеги ждёт предложений из АПЛ

Бывший тренер сборной Испании, «Реала» и «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги планирует остаться в Английской премьер-лиге.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, специалист ждёт предложения от клубов сильнейшего чемпионата в Европе, несмотря на слухи о возможной работе во главе «Вильярреала» и «Лиона». Сообщается, что опыт «Вулверхэмптона» укрепил желание Лопетеги вернуться к работе в АПЛ.

Напомним, что Хулен покинул пост наставника «волков» в августе 2023 года после девяти месяцев во главе клуба. Под руководством испанца «Вулверхэмптон» занял 13-е место в турнирной таблице прошедшего сезона Премьер-лиги.